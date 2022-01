Nigéria. Pelo menos 200 mortos em ataques de grupos armados

Pelo menos duas centenas de pessoas morreram no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, em ataques armados de grupos de assaltantes, isto depois de um ataque aéreo levado cabo pelos militares para atingir os esconderijos destes grupos organizados.







A informação é avançada pelo porta-voz de Sadiya Umar Farouq, ministro de Assuntos Humanitários, que indicou que foram realizados mais de 200 enterros nos últimos dias, desde segunda-feira.





“Estamos muito tristes com esta invasão incessante. Também nos preocupamos com os deslocados, que estão a fugir das suas comunidades às centenas”, afirmou o porta-voz este domingo, em declarações à agência France Presse.







De acordo com voluntários citados pela agência EFE, os ataques destes assaltantes consistiram também na mutilação de cadáveres e incêndios em dezenas de casas de pelo menos nove aldeias, o que provocou pelo menos 10 mil deslocados.







O objetivo destes ataques no centro e noroeste nigerianos é levar a efeito uma “onda de raptos em massa para obter resgates lucrativos”, relata a agência EFE.





Na última terça-feira, mais de 300 homens armados que se deslocavam em motas invadiram oito localidades perto da Anka e Zamfara, atirando aleatoriamente sobre a população. Nesse ataque provocaram pelo menos 30 mortos.





Os atacantes voltaram a Anka e visaram também o distrito de Bukkuyum na quarta e na quinta-feira, tendo voltado a disparar sobre residentes. Saquearam e incendiaram ainda várias casas, refere a France Presse.







Babandi Hamidu, residente da aldeia de Kurfa Danya, adiantou que os agressores estavam a disparar sobre “qualquer pessoa que estivesse à vista”.





O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, já condenou os ataques "contra pessoas inocentes", considerando-os "um ato de desespero por parte dos assassinos, agora sob pressão implacável das nossas forças militares”.





A zona noroeste da Nigéria tem assistido a um aumento acentuado nos sequestros em massa e outros crimes violentos desde o final de 2020, enquanto o governo luta para manter a lei e a ordem.







No ano passado, estes grupos armados desencadearam uma série de ataques a escolas e faculdades, onde sequestraram centenas de alunos. A maioria foi libertada, mas alguns desses alunos ainda estão detidos.





O analista de segurança Kabir Adamu, da Beacon Consulting Nigéria, com sede em Abuja, disse à agência France Presse que estes recentes ataques podem de facto ser a resposta direta às operações militares.





“Irritados com as operações e talvez com o facto de estarem perante a morte certa, decidiram mudar-se para outros locais enquanto fazem novos ataques”, refere Kabir Adamu.





Na semana passada, as forças armadas nigerianas indicaram que conseguiram matar 537 “bandidos armados e outros elementos criminosos” na região e detiveram 374 pessoas desde maio do ano passado. De igual forma, 452 “civis sequestrados foram resgatados”.







(com agências internacionais)