Nigéria. Projeto de prédio de 21 andares que desmoronou foi alterado

Esta quarta-feira, o Instituto Nigeriano de Engenheiros Estruturais ( NIStructE ) afirmou em comunicado queA infraestrutura ainda estava em construção quando desmoronou a 1 de novembro.Embora o governo tenha aberto um inquérito para apurar as causas do acidente,, afirmou este responsável, citado pela Al Jazeera Segundo a mesma fonte,, acrescentou.A investigação preliminar revelou, até agora, algumas suspeitas “de inadequação estrutural da construção” e, de acordo com o responsável da empresa,, acrescentou.Pelo menos 45 pessoas, incluindo o proprietário do prédio, morreram neste acidente e outras 15 foram retiradas com vida dos escombros, de acordo com a última contagem do governo estadual.Desde 2005, pelo menos 152 prédios desabaram em Lagos, uma cidade com cerca de 20 milhões de habitantes, segundo dados da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Já esta quarta-feira à tarde, um outro prédio desabou e feriu pelo menos cinco pessoas - sendo a segunda estrutura habitacional a desmoronar-se na capital económica do país este mês.