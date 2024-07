Nikki Haley concede apoio a Donald Trump e pede unidade

No segundo dia da Convenção Nacional Republicana, que decorre até quinta-feira em Milwaukee, no estado do Wisconsin, Haley, que havia lançado duras críticas a Trump durante as eleições primárias, superou as diferenças que mantém com o ex-presidente e defendeu o regresso à Casa Branca.

"Donald Trump tem o meu forte apoio, ponto final. (...) Pelo bem da nossa nação, temos de escolher Trump", instou a ex-governadora da Carolina do Sul, aplaudida pela plateia.

O discurso de Haley era um dos mais aguardados da noite, uma vez que inicialmente não tinha sido convidada a participar na Convenção que nomeou Trump como candidato republicano às eleições presidenciais de 05 de novembro.

O convite só foi feito no domingo, após a tentativa de assassínio de Trump, no sábado, num comício de campanha no estado da Pensilvânia.

Haley disse ter recebido um "convite gracioso" do magnata Republicano e mostrou-se "feliz" em aceitá-lo: "Trump pediu-me para falar nesta convenção em nome da unidade".

A ex-governadora advogou que o país ficará "muito pior" com mais quatro anos do atual governo de Joe Biden e alegou que os democratas se moveram demasiado "para a esquerda".

Reconhecendo que "nem todos os norte-americanos concordam com Trump o tempo todo", direcionou então uma mensagem a esse eleitorado: "A minha mensagem é simples: você não precisa de concordar com Trump a 100% do tempo para votar nele. Acreditem em mim, eu nem sempre concordei com o presidente Trump, mas concordamos mais vezes do que discordamos".

"Concordamos em manter a América forte, a América segura. (...) Estou aqui porque temos um país para salvar", afirmou, sendo aplaudida por Trump, que sorria ao ouvir a ex-embaixadora discursar a seu favor.

Ao longo das primárias republicanas, Haley foi a última oponente do magnata a desistir da corrida eleitoral.

Imigrantes tema forte da convenção

O tema do segundo dia da Convenção Nacional Republica foi o crime e a imigração, sob o mote "Tornar a América Segura Novamente".

Nesse sentido, grande parte dos discursos dos Republicanos incidiram sobre a entrada em massa de imigrantes indocumentados pela fronteira dos Estados Unidos com o México, acusando Biden de colocar o país em perigo.

"A fronteira é a maior ameaça que o nosso país enfrenta. Temos milhares de imigrantes a entrar e não sabemos quem eles são e o que querem fazer", disse Nikki Haley.

Além de Haley, outros ex-rivais de Trump alinharam-se na Convenção Republicana para defender um novo governo do magnata republicano.