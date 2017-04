Ninguém descarta o início de uma guerra este fim-de-semana na Coreia

Os norte coreanos chamam ao dia em que o Grande Líder nasceu "O Dia do Sol", e é com o que de mais próximo o Homem tem para o recriar que pretendem comemorar: realizando um ensaio nuclear.



Os Estados Unidos admitem um ataque preventivo para o evitar.



A Coreia do Norte comemora este sábado centésimo quinto aniversário do nascimento de Kim Il-Sung. O regime não confirma, nem nega, o que os satélites americanos dizem ser uma certeza. Vai acontecer o sexto teste de uma bomba nuclear.



Em caso de uma cada vez mais provável resposta norte americana o Japão receia que Pyongyang use armas químicas contra Seul. Tem já um plano para retirar os 60 mil japoneses que vivem na Coreia do Sul.



Por seu lado a maioria dos 10 milhões de habitantes da capital do país não acredita em guerra. Há cinquenta anos que vivem momentos de tensão como este.



De todo o mundo, em especial da China e da Rússia, chegam apelos para uma desescalada da tensão e para que nenhum dos lados dê passos que possam ser lidos como uma provocação.



Donald Trump deixou claro que o caso da Coreia do Norte é para ser resolvido, se necessário de forma unilateral pelos Estados Unidos da América. O presidente tem no entanto a esperança de que o velho aliado de Pyongyang (a China) possa resolver o problema pressionando Kim Song-Un.



O que a China fez até agora? Por um lado apelou ao bom senso das partes, por outro por terá colocado cento e cinquenta mil homens na fronteira sino/coreana - Para que se tenha a noção... Cinco vezes mais do que a totalidade dos efetivos dos três ramos das forças armadas portuguesas.



Pequim tomou mais uma atitude... fez um aviso aos americanos... não tolera a instalação de um sistema anti-míssil de última geração junto ao paralelo 38.



Wang Yi, o ministro dos negócios estrangeiros chinês, deu uma conferência de imprensa lembrando que quem provocar um conflito na região terá que assumir as responsabilidades históricas e pagar o preço respetivo.



Quem não tem dúvidas sobre quem é o provocador: A Rússia. Sergei Lavrov reuniu esta sexta feira com os homólogos sírio e iraniano em Moscovo. O tema: o ataque americano da passada semana. A acusação: a política de ações unilaterais de Whasington tem causado todos os problemas que o mundo tem dificuldade em resolver na última década. Exemplos: O Iraque e a Líbia.



O país que tem no seu arsenal o "Pai de todas as bombas" insiste numa solução negociada para as tensões do momento e critica o uso da "Mãe" no Afeganistão.



O general que tomou a decisão do uso da segunda maior bomba não nuclear do mundo garante não houve intenção politica no ato. A decisão foi operacional dada a natureza do alvo em questão. Uma base do Daesh localizada numa zona montanhosa remota do país e servida por uma rede de túneis e armazéns subterrâneos de armas e material que foram totalmente destruídos no ataque.



Testemunhas no local referem que a base foi arrasada e que 70 a 80 combatentes do Estado Islâmico que estariam no complexo terão morrido. Na realidade quem bombardeou reclama 36 mortes, quem foi bombardeado garante não morreu ninguém.



A GBU-43 é uma arma termobárica. Tem uma potência equivalente a onze toneladas de TNT (a bomba de Hiroshima tinha uma potência de 15 toneladas). A capacidade de destruição é de 100% num raio de mais de um quilometro e meio a partir do ponto de impacto. A explosão é tão quente que consome todo o oxigénio existente nessa zona.