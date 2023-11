"Ninguém nos veio salvar". MSF denuncia custos humanos das políticas migratórias europeias no Mediterrâneo Central

No novo relatório, intitulado “No one came to our rescue” (“Ninguém nos veio salvar”, em inglês), a organização médica internacional denuncia as políticas migratórias europeias que “colocam conscientemente a vida das pessoas em risco, atrasando ou ao não coordenarem eficazmente os salvamentos, bem como ao facilitarem os reenvios para locais inseguros”.





A Médicos Sem Fronteiras documenta e testemunha neste documento "numerosos casos" de violações de direitos cometidos pelos países europeus, com base em dados médicos e operacionais recolhidos pela organização humanitária a bordo do navio de salvamento Geo Barents. Sobretudo por países costeiros, como Itália e Malta, que têm impedido ou dificultado a prestação de assistência no mar.



No comunicado de imprensa, que acompanha o lançamento do relatório, a MSF explica que o número de pessoas que chegaram à costa italiana pela rota de migração do Mediterrâneo Central mais do que duplicou em 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.





De acordo com a organização, assiste-se atualmente a um aumento de naufrágios e de barcos em perigo, devido à falta de capacidade de resgates liderados pelos Estados e ao aumento significativo nas partidas desde o norte de África - nomeadamente da Tunísia e da Líbia - em direção à Europa.



questiona Juan Matias Gil, representante de busca e resgate da MSF, no comunicado de imprensa.

União Europeia indiferente ao imenso sofrimento

A Médicos Sem Fronteiras acusa a União Europeia e os países europeus de “investirem em políticas, leis e práticas de migração prejudiciais que demonstram pouca ou nenhuma consideração pelo custo humano” e de serem indiferentes ao imenso sofrimento que se desenrola às suas portas, denunciando os novos acordos celebrados com países terceiros para travar a imigração ilegal, assim como as novas regras de prestação de assistência no mar adotadas por Itália.





Segundo a organização humanitária, desde o início deste ano que o Governo italiano de Giorgia Meloni adotou novas regras que “obstruem as atividades das ONG que salvam vidas no mar”, resultando na detenção de seis navios de salvamento, incluindo o Geo Barents, que estiveram durante 160 dias, o equivalente a cinco meses, detidos e impossibilitados de salvar vidas.



"Para além de atrasar o acesso dos sobreviventes a assistência médica adequada, proteção e serviços de acolhimento em terra, foram dias em que nos mantivemos deliberadamente afastados de prestar assistência a pessoas em perigo no mar. Embora as novas regras italianas visem as ONG, o verdadeiro preço é pago pelas pessoas que fogem pelo Mediterrâneo Central, que ficam sem assistência", explica Juan Matias Gil.



Neste sentido, a Médico Sem Fronteiras exorta a União Europeia e os seus Estados-membros, especialmente Itália e Malta, a mudar “imediatamente de rumo para dar prioridade à segurança dos que procuram refúgio nas costas europeias”.