O ministro dos negócios estrangeiros da Polónia apoiou a vontade do Presidente Francês, Emmanuel Macron, de enviar tropas da NATO para a Ucrânia.

Depois da reunião do Conselho de Segurança as Nações Unidas alertam para a necessidade de serem ouvidos os apelos para a paz. A Turquia está disponível para mediar as negociações, mas Volodymyr Zelensky reafirma que quer a Rússia fora da Cimeira pela paz.