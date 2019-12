No aniversário do ataque japonês a Pearl Harbor

A invasão da Polónia foi o acontecimento que marcou o início oficial do conflito, mas é necessário perceber o que aconteceu antes deste avanço alemão para se ter uma ideia clara do que levou a guerra tão destrutiva.Entre as dezenas de reportagens e filmes que apresentamos nestes “Cadernos” destacamos material produzido entre 1939 e 1945 por equipas de filmagens das forças beligerantes.Estes materiais foram cedidos ao Ensina pelo Steven Spielberg Film and Video Archive e incluem registos de batalhas, conferências entre os líderes políticos e relatos do dia-a-dia de quem viu a sua vida completamente transformada.Abordar a II Guerra Mundial obriga-nos a olhar para o sofrimento humano muito para além do que tinha sido normal em conflitos anteriores, razão porque a questão dos refugiados e do Holocausto merecem uma atenção especial.Propomos que acompanhe o Ensina RTP pelas imagens e sons de um mundo que, entre 1939 e 1945, mergulhou na guerra. Visite os nossos “Cadernos…”