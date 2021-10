Nobel da Física atribuído a Klaus Hasselmann, Syukuro Manabe e Giorgio Parisi

Klaus Hasselmann (Alemanha) e Syukuro Manabe (EUA) foram premiados pelo seu trabalho na área do clima e na previsão do aquecimento global, enquanto Giorgio Parisi (Itália) é destacado pela descoberta da interação de desordem e flutuações nos sistemas físicos.



“Os sistemas complexos são caracterizados pela aleatoriedade e desordem e são difíceis de compreender”, referiu a Academia Sueca em comunicado. “O prémio deste ano reconhece novos métodos para descrever esses sistemas e para prever o seu comportamento a longo prazo”.



Syukuro Manabe nasceu em 1931 em Shingu (Japão) e é atualmente meteorologista na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Klaus Hasselmann nasceu no mesmo ano em Hamburgo (Alemanha) e é professor no Instituto alemão de Meteorologia Max Planck.



Giorgio Parisi nasceu em Roma em 1948 e é professor na Universidade de Sapienza, em Roma.



Este é o segundo dos Nobel a ser anunciado este ano, ao qual se segue, na quarta-feira, o da Química. Na quinta-feira será atribuído o Nobel da Literatura e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz. O último anúncio será feito no dia 11 de outubro e determinará o vencedor do Nobel da Economia.A física, documento no qual determinou a vontade de criar esta iniciativa de atribuição de prémios.Segundo os termos do testamento, cerca de 31,5 milhões de coroas suecas, o equivalente a 2,2 mil milhões de coroas na atualidade (203 milhões de euros), foram alocados a uma espécie de fundo cujos juros deviam ser redistribuídos anualmente "àqueles que, durante o ano, tenham prestado os maiores serviços à humanidade".No final do século XIX, muitas pessoas consideravam a física a principal das ciências,, refere a página oficial dos prémios Nobel. A própria investigação de Alfred Nobel estava fortemente ligada à física.O prémio Nobel da Física é concedido pela Royal Swedish Academy of Sciences, Estocolmo, Suécia. A cerimónia de atribuição dos prémios acontece anualmente a 10 de dezembro, data de aniversário da morte de Alfred Nobel.