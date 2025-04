Nobel da Literatura que queria ser lembrado pela escrita

Nascido em Arequipa, em 28 de março de 1936, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, que venceu o Prémio Nobel da Literatura em 2010, foi também político, jornalista, ensaísta e professor universitário.

Vargas Llosa é um dos nomes mais importantes das letras latino-americanas e afirmou-se como um dos principais escritores da sua geração, ao ponto de alguns críticos considerarem que teve um impacto e uma audiência internacional como nenhum outro do "boom" da América Latina.

Mas não foi apenas pela literatura que ficou conhecido. Desde cedo começou a envolver-se politicamente, primeiro como apoiante de Fidel Castro e da revolução cubana, depois como defensor da democracia liberal, mais conservadora, capitalista, chegando mesmo a concorrer à presidência do seu país, em 1990, por uma coligação de centro-direita, contra Alberto Fujimori.

A política é um tema constante na sua obra, que se apresenta quase como um manifesto de crítica social das hierarquias sociais e raciais.

No discurso de aceitação do Nobel, Mario Vargas Llosa reconheceu ser difícil a um escritor latino-americano evitar a política, porque os problemas são mais vastos do que isso, são sociais, cívicos e morais, razão por que "a literatura latino-americana está impregnada de preocupações políticas" que, em muitos casos, são mais preocupações morais", disse na altura o autor peruano.

"Sou basicamente um escritor e gostava de ser lembrado - se for lembrado - pela minha escrita e pelo meu trabalho. (...) Quando escrevo literatura, acho que as ideias políticas são secundárias. Acho que a literatura compreende um horizonte mais vasto da experiência humana", afirmou.

O júri do Prémio Nobel justificou a escolha de Vargas Llosa por ser detentor de uma escrita que faz a "cartografia das estruturas do poder" e de uma obra que revela "imagens mordazes da resistência, revolta e dos fracassos do indivíduo"O principal tema dos seus livros é a luta pela liberdade individual, na realidade opressiva do Peru.

Extensa folha de distinções

Além do Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa foi distinguido, ao longo da sua carreira literária, com vários outros prémios como o Rómulo Gallegos (1967), Princesa das Astúrias (1986), Planeta (1993), Miguel de Cervantes (1994), Jerusalém (1995), National Book Critics Circle Award (1997), PEN/Nabokov (2002) e Prémio Mundial Cino Del Duca (2008).

Recebeu vários graus de doutor `Honoris Causa`, atribuídos por universidades da Europa, América e Ásia.

Foi ainda membro da Academia Peruana de Línguas desde 1977, da Real Academia Española (RAE) desde 1994, e fez parte da Academia Brasileira de Letras desde 2014.

Em 2023, ingressou na Academia Francesa, tornando-se o primeiro escritor de língua espanhola a entrar na instituição dos imortais, sem nunca ter escrito nada em francês.

Foi também uma exceção no que respeita à idade, já que a instituição centenária encarregada de guardar a língua de Molière só aceita membros com menos de 75 anos.

Llosa em Portugal

Em Portugal, a obra de Vargas Llosa é editada pela Quetzal, que já publicou títulos como "Dedico-lhe o meu silêncio", "García Márquez - História de um deicídio", "Conversas em Princeton", "Tempos duros", "O apelo da tribo", "A civilização do espetáculo", "Cinco esquinas", "O heróis discreto", "O sonho do celta".

Durante anos, Llosa fez parte do catálogo das Publicações Dom Quixote, do Grupo Leya, que revelou obras como "Conversa n`A Catedral", "A tia Júlia e o escrevedor", "As travessuras da menina má", "Os contos da peste", "A festa do chibo", "A guerra do fim do mundo", "O falador", "Quem matou Palomino Molero?" e "História de Mayta" - sem esquecer "Duas solidões", que documenta o diálogo entre García Márquez e Vargas Llosa sobre literatura latino-americana, ocorrido em Lima, em 1967, com testemunhos, entrevistas e um ensaio do escritor peruano sobre o autor colombiano.

A presença de Vargas Llosa no mercado livreiro português passou também por outras editoras como as Publicações Europa-América ("A cidade dos cães") e a Quasi ("Diário do Iraque", "Israel Palestina"). "O barco das crianças", para leitores mais novos, foi publicado pela Presença, com tradução de poeta Vasco Gato.