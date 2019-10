Nobel da Medicina atribuído a investigação sobre a resposta das células ao oxigénio

RTP07 Out, 2019, 10:41 / atualizado em 07 Out, 2019, 12:08 | Mundo

Na página oficial do Twitter, a organização dos Prémios Nobel anuncia os três vencedores com um trabalho que “revela os mecanismos moleculares que demonstram como as células se adaptam às variações no fornecimento de oxigénio”.





O Comité do Nobel explicou que os três cientistas conseguiram com os seus trabalhos "identificar a maquinaria molecular que regula a atividade dos genes na resposta às variações de oxigénio". Os três cientistas dividirão igualmente o prémio de nove milhões de coroas suecas (832.523 euros).





Tal como explica a organização dos prémios Nobel, “a importância fundamental do oxigênio é conhecida há séculos, mas a forma como as células se adaptam às mudanças nos níveis de oxigénio tem sido, há muito tempo, desconhecida”. A investigação dos três cientistas distinguidos traz, desta forma, uma descoberta notável.









“A deteção de oxigénio é central para um grande número de doenças. As descobertas feitas pelos vencedores do Prémio Nobel deste ano têm uma importância fundamental para a fisiologia e abriram o caminho para prometer novas estratégias para combater a anemia, o cancro e muitas outras doenças”, justifica a organização.

William Kaelin, nascido em 1957, em Nova Iorque, é especialista em medicina interna e oncologia. Gregg Semenza, igualmente nascido em Nova Iorque, em 1955, é pediatra e o britânico Peter Ratcliffe, nascido em Lacashirem, em 1954, é perito em nefrologia.







Na quinta-feira será o dia em que serão anunciados os Nobel da Literatura de 2019 e também de 2018, depois de, no ano passado, a entrega deste prémio ter sido suspensa no seguimento de um escândalo de abusos sexuais e crimes financeiros que afeitou a Academia de Estocolmo.



Na sexta-feira será conhecido o nome que será distinguido com o Nobel da Paz. O último anúncio irá decorrer a 14 de outubro e determinará o vencedor do Nobel da Economia.

Greta e Trump favoritos para Nobel da Paz?

Segundo as casas de apostas online, a ativista sueca Greta Thumberg e um dos seus principais críticos, Donald Trumo, são os principais candidatos ao Nobel da Paz deste ano, juntamente com o Papa Francisco.



Num ano com 301 candidatos — o quarto valor mais alto de sempre –, a lista de potenciais laureados com o Nobel da Paz conta com vários nomes reconhecidos internacionalmente entre as 223 pessoas nomeadas individualmente e as 78 organizações que concorrem a um dos mais cobiçados prémios do mundo.



A jovem ambientalista de 16 anos, que se tornou a principal voz da atualidade relativamente às alterações climáticas, parece ser a favorita para a atribuição deste prémio.



Greta foi indicada ao Nobel pelo deputado norueguês Freddy Andre Oevstegaard, que defende que “o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é um contributo muito importante para a paz”.



"Propusemos o nome de Greta Thunberg porque se não fizermos nada para deter as alterações climáticas, [a situação] será causa de guerras, conflitos e refugiados", sustentou Oevstegaard.

A história dos prémios Nobel

Alfred Nobel foi o cientista e industrial sueco responsável pela iniciativa da entrega dos prémios Nobel que distinguem pessoas ou instituições pelas suas descobertas ou contribuições notáveis para as diferentes áreas.



Em 1985, um ano antes da sua morte, Alfred Nobel determinou esta iniciativa no seu testamento.



Segundo os termos do testamento, cerca de 31,5 milhões de coroas suecas, o equivalente a 2,2 mil milhões de coroas na atualidade (203 milhões de euros), foram alocados a uma espécie de fundo cujos juros deviam ser redistribuídos anualmente "àqueles que, durante o ano, tenham prestado os maiores serviços à humanidade".



O testamento previa que os juros do capital investido fossem distribuídos ao autor da descoberta ou invenção mais importante do ano no campo da Física, da Química, da Fisiologia ou Medicina, e da obra de Literatura de inspiração idealista que mais se tenha destacado.



Uma última parte seria atribuída à personalidade que mais ou melhor contribuísse para "a aproximação dos povos".







A cerimónia de atribuição dos prémios acontece anualmente a 10 de dezembro, data de aniversário da morte de Alfred Nobel.





Este foi o primeiro dos seis prémios mais cobiçados do mundo a ser distribuído. Ainda na área da ciência, os próximos a serem distinguidos serão o Nobel da Física, anunciado já na próxima terça-feira, e na quarta-feira o prémio Nobel da Química.