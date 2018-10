Nobel da Paz centra todas as atenções em ano sem prémio na Literatura

RTP05 Out, 2018, 07:12 | Mundo

Apesar de não existir uma lista pública e oficial dos candidatos à distinção - os nomes destes só poderão ser revelados publicamente após um período de 50 anos – sabe-se que foram 331 as candidaturas apresentadas este ano.



Por ser uma das distinções que gera mais especulação, os nomes de potenciais vencedores andam há muito a ser falados em casas de apostas e por meios de comunicação social.



Donald Trump é um dos nomes citados por ter iniciado um diálogo classificado como "histórico" com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.



No entanto, Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo (Sipri), já declarou que recompensar o Presidente norte-americano seria "inoportuno" depois de este ter decidido retirar os Estados Unidos de vários acordos multilaterais, nomeadamente os protocolos sobre o clima e o acordo nuclear com o Irão.





The stage is set for tomorrow's Nobel Peace Prize announcement.



Who will be revealed as the 2018 laureate? Find out when the news breaks at 11:00am CEST on 5 October.#NobelPeacePrize



Photo: Gro Matland Nevstad pic.twitter.com/nhdDNefC4L — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 de outubro de 2018

Duas agências das Nações Unidas, o Programa Alimentar Mundial (PAM) e o Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR), também foram referenciadas como favoritas.



Quem pode ser candidato?

O Comité Nobel norueguês é responsável por escolher os laureados do Nobel da Paz, mas a indicação de candidatos pode ser feita por qualquer pessoa que preencha um conjunto de critérios, como, por exemplo, anteriores laureados, membros de parlamentos e governos nacionais ou atuais chefes de Estado.



Dos 331 candidatos propostos para a edição deste ano, 216 são pessoas individuais e 115 são organizações. O recorde de candidaturas foi registado em 2016, ano em que foram propostos 376 candidatos ao galardão.



Os prémios Nobel nasceram da vontade do químico, engenheiro, inventor, industrial e filantropo sueco Alfred Nobel (1833-1896) em doar a sua imensa fortuna para o reconhecimento de personalidades que prestassem serviços à humanidade.



O inventor da dinamite expôs este desejo num testamento redigido em Paris em 1895, um ano antes da sua morte, e os prémios foram atribuídos pela primeira vez em 1901.



Atualmente com um valor monetário de nove milhões de coroas suecas (cerca de 873 mil euros), o prémio não foi atribuído em 19 ocasiões, nomeadamente durante o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.



Noventa e oito vencedores desde 1901

Desde 1901, ano em que os galardões começaram a ser entregues, foram atribuídos 98 prémios Nobel da Paz a um total de 131 laureados (104 indivíduos e 27 organizações).



Na lista dos prémios Nobel da Paz constam apenas 16 mulheres, incluindo a mais jovem laureada de sempre, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, que tinha 17 anos quando recebeu a distinção em 2014.



Take a look at these highlights from the history of the Nobel Peace Prize.



Bertha von Suttner, often seen as the inspiration for the prize, Martin Luther King Jr, the youngest laureate at the time, and Wangari Maathai, the first female African laureate.



Who joins them tomorrow? pic.twitter.com/A8NP36LXiV — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 de outubro de 2018

Entre os galardoados, alguns dos mais reconhecidos são:



2017 - Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN)



2014 - Malala Yousafzai (Paquistão) e Kailash Satyarthi (Índia)



2012 - União Europeia



2009 - Barack Obama (Estados Unidos)



2007 - Al Gore (Estados Unidos) e o painel das Nações Unidos sobre o clima (Grupo Intergovernamental de Especialistas em Evolução do Clima, GIEC)



2001 - Organização das Nações Unidos (ONU) e o seu secretário-geral Kofi Annan (Gana)



1999 - Médicos Sem Fronteiras (fundada em França)



1993 - Nelson Mandela e Frederik de Klerk (África do Sul)



1989 - Dalai Lama (Tibete)



1981 - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)



1979 - Madre Teresa (Albânia/Índia)



1964 - Martin Luther King Junior (Estados Unidos)











Também o Presidente sul-coreano surgiu como um potencial vencedor. Dan Smith considerou, porém, que a atribuição do galardão a Moon Jae-in seria "prematura", lembrando o sentimento de desilusão que prevaleceu depois da entrega da distinção ao anterior líder sul-coreano, Kim Dae-jung, em 2000.Entre os outros nomes mencionados para a edição 2018 do Nobel da Paz constam o do cirurgião congolês Denis Mukwege e o da ativista da minoria religiosa yazidi Nadia Murad. Os dois ativistas lutam contra a violência sexual.