Nobel da Paz e governante de extrema-direita unidos contra a imigração

RTP06 Jun, 2019, 18:29 / atualizado em 06 Jun, 2019, 18:31 | Mundo

Aung San, embora tenha sido agraciada com o Prémio Nobel da Paz em 1991, tem sido criticada desde que começou a crise dos refugiados rohingya, pela “limpeza étnica” contra estes muçulmanos de Mianmar. Por sua vez, Orbán é conhecido por ser “anti-imigrante” e pela forma brutal com que tem enfrentado a “situação de crise devido à imigração em massa” desde 2015.







Orban recebeu agora a líder de Mianmar em Budapeste e, de acordo com um comunicado divulgado após o encontro, “os assuntos abordados nas conversações foram a imigração ilegal e as relações económicas, educacionais e culturais bilaterais”.

Considerando o interesse comum pelas questões em debate, “os dois líderes destacaram que um dos maiores desafios atualmente para ambos os países e suas respetivas regiões - Sudeste Asiático e Europa - é a migração” e que “ambas as regiões viram o surgimento da questão da coexistência com o crescente número de populações muçulmanas”.Recentemente, Aung San Suu Kyi expressou o seu desagrado pela imposição de ideias ocidentais em Mianmar. Durante as conversações, o primeiro-ministro húngaro apoiou e reforçou a posição da líder de Mianmar, referindo que “a Hungria rejeita as tentativas de ‘exportação da democracia’ e a abordagem dos burocratas em Bruxelas (…) que tentam confundir questões não relacionadas, como cooperação económica e questões de política interna”.Aung San deslocou-se à Europa, inicialmente à República Checa e depois à Hungria, com o objetivo de fortalecer os laços económicos entre estes países e Mianmar.Além de pretenderem reforçar as relações educacionais e culturais e algumas “oportunidades inexploradas” a nível das relações económicas entre a Hungria e Mianmar, “foi acordado que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países vão intensificar a sua cooperação”.No fim do encontro em Budapeste, o primeiro-ministro de extrema-direita da Hungria afirmou que “o povo húngaro tem grande respeito por Aung San Suu Kyi e tudo o que ela fez pela liberdade e transformação democrática de seu país”.