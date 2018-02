Nobel da Paz e Presidente da Colômbia em entrevista á RTP3

O Prémio Nobel da Paz em 2016, Juan Manuel Santos, garante que o processo de paz na Colômbia é irreversível.



Alertou que a tensão tem vindo a aumentar no Mundo e que é uma má tendência.



O Presidente da Colômbia mostrou pessimismo em relação à vizinha Venezuela e está atento a outro presidente, Donald Trump.



Considera que as políticas norte-americanas têm surpreendido, e que com a política "A América primeiro" os Estados Unidos colocam-se um pouco à margem do defendido globalmente.