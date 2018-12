Nobel da Paz entregue a Nadia Murad e Denis Mukwege

Nadia é o rosto das vitimas do Estado islâmico. Em 2014, no Iraque foi feita escrava sexual. Conseguiu fugir ao fim de algum tempo. Perdeu a mãe e os seis irmãos.



Denis Mukwege é médico num hospital no leste da República Democrática do Congo. Nos últimos 20 anos tratou mulheres vítimas de violência sexual em sequência da guerra naquele país africano.