Nobel da Paz insta potências nucleares a juntarem-se ao Tratado Internacional de Proibição de Arsenais Nucleares

RTP10 Dez, 2017, 17:01 / atualizado em 10 Dez, 2017, 17:03 | Mundo

Estas afirmações foram feitas pela diretora da ICAN, Beatrice Fihn, ao receber hoje, em Oslo, o Prémio Nobel da Paz, em nome da plataforma.



"Nós representamos a única escolha racional, representamos aqueles que se recusam a aceitar armas nucleares como um elemento do mundo; em unir os seus destinos às linhas de um código de lançamento, a nossa é a única realidade possível, a alternativa é impensável", afirmou.



C/Lusa

Beatrice Fihn recebeu o Nobel juntamente a japonesa Setsuko Thurlow, sobrevivente da bomba atómica lançada em 1945 pelos Estados Unidos, sobre Hiroxima, no Japão, e que definiu as armas nucleares como "o mal supremo" e fez um relato cru da sua experiência para exigir o fim de uma "loucura" intolerável, noticiou a Efe.Fihn advertiu que o risco de o arsenal nuclear ser usado é, atualmente, maior do que no final da Guerra Fria, porque há mais Estados “atómicos”, mais terroristas e guerras cibernéticas.Diante da "aceitação cega" e da negação do perigo dessas armas, a diretora da ICAN pediu "a liberdade de não” viver “como reféns de uma aniquilação iminente"."A história das armas nucleares terá um fim, depende de nós o que será. Será o fim das armas nucleares ou o nosso? Uma dessas coisas acontecerá", disse Fihn, para quem o Tratado Internacional de Proibição dos Arsenais Nucleares, aprovado em julho, por dois terços dos países das Nações Unidas, é "uma luz num momento sombrio", resultado da ação de milhares de pessoas comuns.Setsuko Thurlow, de 85 anos, também se referiu à "tremenda esperança" que o tratado representa, numa intervenção sincera que comoveu os mil participantes na cerimónia realizada na Câmara Municipal de Oslo e que contou com a presença dos reis da Noruega, Haroldo V e Sónia, do príncipe herdeiro, Haakon Magnus, e de Rigoberta Menchú, vencedora do Prémio Nobel da Paz em 1992, entre outras personalidades.A sobrevivente japonesa falou sobre a "memória viva" do bombardeio, a sensação de "flutuar" no ar, o colapso da sua escola, os gritos dos seus companheiros e do seu sobrinho Eiji, de quatro anos, que se transformou "num pedaço de carne derretida e continuou a pedir água até morrer”."Enquanto eu rastejava, as ruínas queimavam, a maioria dos meus colegas de turma morriam queimados vivos, vi ao meu redor uma devastação total e inimaginável", explicou.Thurlow emocionou a audiência, onde estavam mais sobreviventes de testes e ataques nucleares, lembrando a procissão de figuras fantasmagóricas, pessoas com carne e intestino penduradas, com as órbitas de seus olhos nas mãos e o cheiro de carne queimada.No seu discurso, o presidente do Comité do Nobel Norueguês, Berit Reiss-Andersen, descreveu como "inaceitável" a ameaça de usar arsenais nucleares e elogiou a ICAN por gerar um compromisso entre as pessoas comuns e dar-lhe "nova direção" e "vigor".O Tratado Internacional de Proibição dos Arsenais Nucleares foi aprovado em julho por 122 países, apesar da oposição das nove potências nucleares, mas vai levar anos a entrar em vigor, pois tem de ser ratificado por pelo menos 50 Estados signatários. Até ao momento, apenas três países - Santa Sé, Guiana e Tailândia - ratificaram o tratado.