Nobel da Paz John Hume morreu aos 83 anos

Ele foi um dos principais contribuintes para a política na Irlanda do Norte, particularmente para o processo que nos deu um acordo no qual ainda estamos a trabalhar. Isso é extremamente importante. Ele será relembrado por essa contribuição por muito tempo”, acrescentou Trimble, citado pela

, particularmente para o processo que nos deu um acordo no qual ainda estamos a trabalhar. Isso é extremamente importante. Ele será relembrado por essa contribuição por muito tempo”, acrescentou Trimble, citado pela BBC

"John morreu de madrugada na sequência de uma curta doença", refere um comunicado da família de Hume, antigo político católico nacionalista., entre os Governos britânico e irlandês, que puseram fim a trinta anos de conflito entre nacionalistas e unionistas sobre a união da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, ou da sua continuação como parte do Reino Unido.John Hume foi também um dos membros fundadores do Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP), em 1970, tendo liderado o partido entre 1979 e 2001.O prémio foi entregue juntamente com o protestante unionista David Trimble, que já reagiu à morte de Hume:“Não há dúvida de que foi uma figura importante no processo. Desde o início, John pedia às pessoas que cumprissem os seus objetivos pacificamente e criticava constantemente aqueles que não percebiam a importância da paz”.





O atual primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, descreveu Hume como “um grande herói e um verdadeiro apaziguador”. “Durante os dias mais sombrios de terrorismo paramilitar e conflitos sectários, ele manteve a esperança viva. E com paciência, resiliência e compromisso inabalável, ele triunfou e obteve uma vitória pela paz”, acrescentou Martin.



Entre as várias homenagens prestadas ao político irlandês está ainda Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido que estava no cargo na altura da assinatura do acordo de paz.”, disse Blair. “A sua contribuição para a paz na Irlanda do Norte foi épica e ele será justamente recordado por isso”, acrescentou o antigo líder britânico.O Partido Social Democrata e Trabalhista também lamentou a morte do membro fundador, referindo numa nota que os irlandeses vivem agora “na Irlanda que ele imaginou, em paz e liberdade para decidir o próprio destino”.