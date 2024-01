Nobel da Paz Muhammad Yunus promete continuar trabalho apesar das ações judiciais

Mohammad Ponir Hossain - Reuters

O homem que ficou conhecido por ter tirado milhões de pessoas da pobreza através do seu banco de microcrédito está em rota de colisão com a primeira-ministra do país.



Ele enfrenta mais de uma centena de acusações que o podem levar de voltar à prisão. Ainda assim, Muhammad Yunus promete continuar a trabalhar para reduzir as emissões de carbono, o desemprego e a pobreza no país.



Mais pormenores no trabalho do jornalista Gonçalo Costa Martins.