Nobel da Paz vai ao Tribunal Internacional de Justiça tentar defender militares do genocídio em Myanmar

Aung San Suu Kyi, Nobel da Paz e líder do governo de Myanmar, está no Tribunal Internacional de Justiça para ser ouvida no caso do genocídio contra os Rohingya. Suu Kyi deverá defender os militares do país contra as acusações. A audiência vai durar os próximos três dias.