Nobel da Química afirma à Antena 1 estar muito satisfeito pelo prémio

Foto: Reuters

A informação foi dada ao novo Nobel por Helena Braga, professora da Universidade do Porto, investigadora portuguesa que trabalha com Goodenough. Informação confirmada através de contacto da Antena 1.



A Academia Sueca das Ciências atribuiu o Nobel da Química a três investigadores, pelo desenvolvimento de baterias de iões de lítio.



Baterias que pode ser recarregadas e têm com uma capacidade de armazenamento de energia bastante acima das baterias comuns.



Os laureados são John B. Goodenough, dos Estados Unidos, Akira Yoshino, do Japão, e ainda Stanley Wittingham, que tem nacionalidade britânica e norte-americana.



O Nobel da Química é justificado pelo contributo destes três cientistas para a criação de baterias leves



que são usadas atualmente, por exemplo, em telemóveis e "pacemakers".