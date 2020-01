Nomeação de filme de Polanski para prémio francês gera polémica

Com estreia marcada nos cinemas portugueses para esta quinta-feira, o filme recebeu o maior número de nomeações para os César, que é a maior distinção do cinema francês. No entanto, a sua estreia em França ficou marcada por uma nova acusação de violação contra o realizador.A fotógrafa francesa Valentine Monnier acusou Polanski de a ter violado numa estação de esqui na Suíça, quando era adolescente.As acusações provocaram diversas reações contra o filme, a publicidade foi reduzida e algumas das exibições foram canceladas depois de ativistas feministas invadirem ou bloquearem salas de cinema.O grupo de campanha Osez Le Féminisme considera que as nomeações envergonham o Césares e que são o mesmo que "silenciar as vítimas".Polanski, de origem polaca, fugiu dos Estados Unidos para França em 1978 depois de admitir ter abusado de uma rapariga de 13 anos de idade. Desde então tem fugido ao sistema de justiça norte-americano, apesar de repetidas tentativas para o extraditar.

"J’accuse – O oficial e o espião"





O filme é um relato histórico sobre a perseguição e o julgamento de um jovem oficial judeu, Alfred Dreyfus, que foi acusado de ter vendido informações militares aos alemães e condenado a prisão perpétua na Ilha do Diabo.

Apesar da polémica, o filme de Roman Polanski já vendeu mais de 1,5 milhões de bilhetes, venceu o Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza e recebeu 12 nomeações para os Césares, incluindo nas principais categorias de melhor filme e melhor realização.





"J’accuse – O oficial e o espião" superou "Os Miseráveis", candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional, e "Belle Époque", com 11 nomeações cada.

As nomeações foram anunciadas esta quarta-feira e o presidente da Academia Francesa de Cinema, Alain Terzian, afirmou que os prémios César não devem "adotar posições morais".