Nomeado civil Choguel Maiga para o cargo de primeiro-ministro do Mali

O agora primeiro-ministro já esteve no governo em várias ocasiões e foi candidato à Presidência em 2002, 2013 e 2018, sendo também um dos líderes do movimento que liderou os protestos contra o então Presidente, Ibrahim Boubacar Keita, deposto em agosto do ano passado na sequência de um golpe de Estado, liderado pelo coronel Assimi Goïta.

O agora Presidente Assimi Goïta, que hoje tomou posse, escolheu satisfazer uma das exigências dos parceiros regionais deste país africano, que defendiam que o poder executivo devia ser entregue a alguém da sociedade civil.

Maiga, que tem estado ativo na vida política maliana há mais de 30 anos, irá agora formar uma equipa que deverá governar até final de fevereiro do próximo ano, na sequência da criação de um governo de transição que se seguiu ao golpe de agosto do ano passado.

O Mali, foco central do `jihadismo` na região do Sahel, foi cenário de duas tomadas do poder em nove meses por parte de Assimi Goïta e do seu grupo de coronéis.

No primeiro dos golpes militares, em 18 de agosto de 2020, os militares derrubaram o então Presidente Ibrahim Boubacar Keita, enfraquecido por meses de protestos liderados pelo Movimento 5Jun/Reunião das Forças Patrióticas (M5/RFP), um grupo de opositores, membros do clero e elementos da sociedade civil.

Sob pressão internacional, a junta militar que assumiu na altura o poder comprometeu-se a um período de transição limitado a 18 meses e liderado por civis.

A 24 de maio, porém, o coronel Goïta, que se manteve sempre como o verdadeiro homem forte do governo de transição, deitou por terra o anterior compromisso e mandou prender o presidente interino e o primeiro-ministro transitório, ambos civis.

Desde então, o oficial assumiu-se como presidente interino, uma decisão caucionada pelo Tribunal Constitucional do país.