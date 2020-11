"Nomenklatura" russa prefere Biden previsível a Trump caótico

Foto: Alexey Nikolsky - Sputnik/ Reuters

Quando Trump foi eleito há quatro anos, vários deputados russos exultaram, por considerarem que as relações com os Estados Unidos já se encontravam num ponto morto sob a Presidência de Obama. Quatro anos depois, as relações não progrediram.