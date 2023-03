, afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, em declarações à agência estatal RIA.“Como podem responsáveis americanos assumir o que quer que seja sem uma investigação?”, questionou-se ainda o porta-voz do Kremlin, para defender que os países com participações nos gasodutos Nord Stream devem exigir uma investigação urgente e que garanta a transparência., rematou Peskov.

A 26 de setembro de 2022, quatro fugas de gás, antecedidas de detonações submarinas, foram detetadas nos gasodutos que ligam a Rússia e a Alemanha, em águas internacionais. Os Nord Stream 1 e 2 encontravam-se então fora de serviço, comportavam quantidades assinaláveis de gás metano. O Ocidente apressou-se a apontar o dedo à Rússia.



“Divertidas teorias da conspiração”



Although I enjoy collecting amusing conspiracy theories about 🇺🇦 government, I have to say: 🇺🇦 has nothing to do with the Baltic Sea mishap and has no information about "pro-🇺🇦 sabotage groups". What happened to the Nord Stream pipelines? "They sank," as they say in RF itself...