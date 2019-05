Normas do Papa são um passo importante na proteção dos menores - Conferência Episcopal

Lusa09 Mai, 2019, 19:52 | Mundo

"Saúdo esta publicação porque é um passo importante nesta questão da proteção de menores pela Igreja e o Papa fez normas concretas para que os abusos sejam erradicados", disse à Lusa o padre Manuel Barbosa, acrescentando que o assunto será "seguramente alvo de análise" na próxima reunião do Conselho Permanente da CEP em junho.

O Papa Francisco anunciou hoje legislação mais rigorosa que obriga os sacerdotes e os religiosos a denunciar suspeitas de abusos sexuais na igreja assim como qualquer encobrimento pela hierarquia.

Francisco determina ainda que todas as dioceses do mundo criem antes de junho de 2020 um sistema acessível a quem quiser fazer uma denuncia, bem como a total proteção e assistência aos denunciantes.

As novas regras são ditadas pelo "Motu Proprio" (documento da iniciativa do próprio Papa) "Vos estis lux mundi" (Vós sois a luz do mundo) publicado hoje.

"Para que tais fenómenos, em todas as suas formas, não aconteçam mais, é necessária uma conversão contínua e profunda dos corações, atestada por ações concretas e eficazes que envolvam a todos na Igreja, de modo que a santidade pessoal e o empenho moral possam concorrer para fomentar a plena credibilidade do anúncio evangélico e a eficácia da missão da Igreja", adianta o Papa.

A nova carta apostólica surge na sequência da cimeira que Francisco convocou em fevereiro, reunindo no Vaticano os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo e responsáveis de Institutos Religiosos e da Cúria Romana, para debater medidas de proteção a menores na Igreja Católica.

Manuel Barbosa acrescentou que este sentido normativo já havia sido anunciado no seu discurso final em fevereiro e que agora é necessário analisar os pormenores.

No documento, o Papa escreve que embora já muito se tenha feito é preciso continuar "a aprender das lições amargas do passado a fim de olhar com esperança para o futuro" e que esta responsabilidade recai, em primeiro lugar, sobre os que estão no governo pastoral, exigindo o seu empenho.

"Por isso, é bom que se adotem, a nível universal, procedimentos tendentes a prevenir e contrastar estes crimes que atraiçoam a confiança dos fiéis", alerta o pontífice argentino no preâmbulo das normas manifestando o desejo de que o compromisso seja implementado de forma plenamente eclesial.

Estas normas, escreve o Papa, aplicam-se no caso de sinalizações relativas a clérigos ou a membros de Institutos de Vida Consagrada ou de Sociedades de Vida Apostólica e ainda a ações ou omissões tendentes a interferir ou contornar as investigações civis ou as investigações canónicas, administrativas ou criminais, contra um clérigo ou um religioso no caso dos delitos indicados.

O decreto é também aplicado sem prejuízo dos direitos e obrigações estabelecidos em cada local pelas leis estatais, particularmente as relativas a eventuais obrigações de denuncia às autoridades civis competentes.

A 02 de maio o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Clemente, garantiu que todas as dioceses vão criar instâncias para tratar dos casos dos abusos sexuais na Igreja.

Manuel Clemente anunciou esta medida no final da Assembleia da CEP que refletiu sobre as orientações vindas do encontro sobre a proteção de menores na Igreja, que decorreu em fevereiro no Vaticano.

Os bispos portugueses comprometem-se a criar instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores nas suas Dioceses e a atualizar as diretrizes aprovadas pela Conferência Episcopal em 2012, tendo em conta as orientações da Santa Sé.