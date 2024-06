Norte-americano condenado a 42 anos de prisão por femicídio

Durante o processo, "foi demonstrado que o cidadão estrangeiro tinha levado a jovem para um apartamento no norte da cidade e que, num acesso de ciúmes, a tinha espancado e sufocado", declarou o Ministério Público colombiano, em comunicado.

John Nelson Poulos foi detido no aeroporto do Panamá no final de janeiro de 2023, quando tentava fugir às autoridades colombianas na sequência do homicídio de Valentina Trespalacios, de 23 anos, sua companheira há pouco menos de um ano.

As imagens das câmaras de segurança, divulgadas pelos meios de comunicação social colombianos, mostram Poulos a sair do apartamento alugado, a empurrar um carrinho de compras com uma mala grande dentro, contendo o que parecia ser o corpo da jovem, e depois a colocar a mala na bagageira do automóvel.

O caso causou comoção no país de 50 milhões de habitantes onde, de acordo com a organização não-governamental Observatório Colombiano de Feminicídios, foram registados 612 feminicídios em 2022. As autoridades judiciais contabilizaram 100 no mesmo período.