Norte-americanos votam em eleições intercalares

A Câmara dos Representantes, que será totalmente eleita com os seus 435 congressistas. E o Senado, que elege nestas eleições apenas 35 dos 100 senadores.



Ao contrário da Câmara, o Senado só elege um terço dos senadores de dois em dois anos.



Neste momento, o Congresso tem maioria republicana, ou seja o partido de Donald Trump domina o poder legislativo no país, algo que poderá mudar nestas eleições.



Para além do Congresso, hoje são ainda eleitos 36 dos 50 Governadores dos vários Estados norte-americanos.



As pessoas começaram a votar às seis da manha nos Estados Unidos da América, e as ultimas urnas fecham as oito da noite, uma da manhã em Portugal.



A afluência às assembleias de voto nestas eleicões intercalares para o Congresso e para Governadores tem superado todas as expectativas, e até no voto antecipado, que aconteceu até esta segunda feira, cerca de 34 milhões de norte americanos foram as urnas.