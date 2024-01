Norte-americanos votam no estado de New Hampshire

Se no caso dos democratas o presidente Joe Biden não enfrenta oposição significativa à recandidatura, no dos republicanos todas as sondagens indicam que o ex-presidente dos EUA Donald Trump deve vencer as eleições primárias de hoje, com a ex-embaixadora Nikki Haley a tentar manter-se na corrida.Haley vai tentar tirar proveito do facto de as primárias no New Hampshire permitirem o voto de eleitores inscritos como independentes (e não apenas os inscritos no Partido Democrata), o que retira parte da vantagem de Trump nesta corrida para a escolha do candidato presidencial.De acordo com as sondagens, Haley recolhe quase 60 por cento dos votos entre os eleitores independentes, e mais de 70 por cento entre aqueles que se descrevem como moderados, mas esta vantagem evapora-se quando se trata de eleitores republicanos, onde Trump aparece com 67 por cento das intenções de votos.