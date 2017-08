Norte-coreano deserta para a Coreia do Sul através da fronteira marítima

Lusa 11 Ago, 2017, 07:28 / atualizado em 11 Ago, 2017, 08:30 | Mundo

O homem foi localizado por um militar enquanto realizava uma patrulha de rotina na ilha de Gyodong, situada junto à linha que divide as duas Coreias no Mar Amarelo, detalhou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul à agência de notícias Yonhap.



Como define o protocolo, o homem, na casa dos 20 anos, está a ser interrogado pelas autoridades sul-coreanas que tentam averiguar como cruzou a fronteira marítima.



Trata-se do oitavo norte-coreano a desertar para a Coreia do Sul por mar num intervalo de apenas dois meses.



Em junho, um pai e um filho cruzaram a fronteira marítima e, no mês passado, um grupo de cinco norte-coreanos fez o mesmo.



Em ambas ocasiões, atravessaram a fronteira pela parte oriental, no Mar do Japão (designado de "Mar do Leste" pelas Coreias).



A opção mais utilizada pelos desertores norte-coreanos - e menos arriscada - passa por atravessar a China e tentar chegar, a partir do país vizinho, a uma terceira nação, a partir de onde podem requerer asilo na Coreia do Sul através de um consulado sul-coreano.



Pyongyang não reconhece o traçado da fronteira marítima do Mar Amarelo, conhecida como Linha Limite do Norte, definido pela ONU após a guerra da Coreia (1950-1953).



As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra, dado que o conflito terminou com um armistício, nunca substituído por um tratado de paz definitivo.