Norte de África e sul da Europa. Mais de 40 pessoas morrem em incêndios

A província costeira de Bejaia, a leste de Argel, é a área mais atingida pelo fogo. Durante uma operação de resgate, dez soldados ficaram cercados pelas chamas e perderam a vida. No total registaram-se 34 mortes.





Desde domingo, o combate aos incêndios na Argélia está a ser feito por cerca de oito mil pessoas, centenas de autotanques e diversas aeronaves, segundo as autoridades locais.







Na vizinha Tunísia, os incêndios já obrigaram à retirada de mais de 300 pessoas da vila costeira de Melloula.

Tabarka, naTunísia | Sammoud Haithem via Reuters

Tabarka, naTunísia | Sammoud Haithem via Reuters

Grécia

No sul da Europa, a onda de calor, com as temperaturas a subir acima de 44°C em várias regiões da Grécia, não facilita o combate às chamas.





Os incêndios propagaram-se pelas ilhas de Corfu e Evia e as autoridades gregas preparam mais voos para retirar pessoas da ilha de Rodes. Nos últimos dias, mais de 20 mil pessoas foram retiradas de casas e resorts nesta ilha.



De acordo com um trabalhador aeroportuário citado pela AFP, mais de cinco mil pessoas partiram da ilha em mais de 40 voos de emergência, entre domingo e terça-feira. As agências de viagens Jet2 e Tui cancelaram as partidas para Rodes.



Para esta quarta-feira o Ministério grego da Proteção Civil já alertou para um "extremo perigo" de incêndio em seis das 13 regiões do país.





Na ilha de Evia, dois pilotos morreram quando o avião de combate a incêndios Canadair caiu perto da cidade de Karystos.



Los incendios forestales causan estragos en 🇬🇷Grecia, 🇩🇿Argelia, 🇹🇳Túnez y 🇮🇹Italia. La sequía, los fuertes vientos y las altas temperaturas son los ingredientes para que las llamas avancen sin control. #RochexRB27#Fires #Italy #Greece #Tunisia #Algeria pic.twitter.com/dENYEmtCn5 — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 26, 2023



Numa outra parte da ilha, o corpo carbonizado de um homem foi encontrado numa cabana rural.



Milhares de pessoas foram igualmente retiradas de Evia e Corfu, enquanto Creta - outro importante destino turistico - está em alerta máximo.







O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, sublinhou que o seu país é um dos que estão na linha de frente do combate às alterações climáticas.



“Vou afirmar o óbvio: diante do que todo o planeta está a enfrentar, o Mediterrâneo é um ponto crítico das alterações climáticas. Não há mecanismo de defesa mágico. Se houvesse, tê-lo-íamos implementado”, isse Mitsotakis.



Itália

Em Itália, os ventos fortes e a vegetação seca dificultam o trabalho dos bombeiros, que tentam criar aceiros para travar as frentes de lume. Os incêndios propagaram-se na Sicília, forçando as autoridades italianas a fechar o aeroporto de Palermo durante algum tempo.





Pelo menos quatro pessoas morreram nestes incêndios florestais.



Um casal de 70 anos foi encontrado sem vida dentro de uma casa destruída pelo fogo perto de Palermo. Uma mulher de 88 anos também morreu perto da cidade. Na Calábria, a leste da Sicília, foi encontrado um homem de 98 anos que estava acamado.





Um outro incêndio florestal na região de Foggia, na costa adriática da Itália, obrigou duas mil pessoas a saírem de três hotéis, noticiou a RAI.



Entre incêncios a sul e tempestades a norte, o ministro italiano da Proteção Civil, Nello Musumeci, já veio dizer que Itália está a viver dias muito difíceis: "Vivemos um dos dias mais complicados das últimas décadas, - tempestades, tornados e granizo no norte, e calor escaldante e incêndios devastadores no centro e no sul de Itália".