Noruega detém alegados espiões russos

Identificava-se como um investigador e professor universitário de origem brasileira, mas o serviço de inteligência norueguês suspeita de que se trate de um cidadão e espião russo. Por isso, e, declarou um responsável da PST, Hedvig Moe, à televisão pública da Noruega NRK A trabalhar no país e a usar uma identidade falsa,, explicou., afirmou ainda Moe à comunicação social.O suspeito de 30 anos estará na Noruega desde 2021, tendo começado a trabalhar como a

“O PST receia que ele possa ter construído uma rede e informações sobre a política da Noruega no extremo norte. Mesmo que essa rede ou informação não seja uma ameaça à segurança do país, estamos preocupados que a informação possa ser mal utilizada pela Rússia”, adiantou ainda a responsável.







Numa publicação nas redes sociais, a agência de segurança norueguesa assumiu que "iniciou uma investigação" do caso e que o alegado académico brasileiro "é suspeito de violar a secção 121 (inteligência ilegal que pode prejudicar os interesses nacionais fundamentais) e a secção 126b (inteligência ilegal que pode prejudicar os interesses de segurança de outros estados)".





PST har på bakgrunn av pågripelsen i Tromsø iverksatt etterforskning. Han er foreløpig mistenkt for overtredelse av strl 121 (ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasj. interesser) og strl 126b (ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser). — PST (@PSTnorge) October 25, 2022

O advogado de Defesa do suspeito detido, Thomas Hansen, afirmou ao jornal norueguês Verdens Gang que este não reconhece as acusações de que é alvo.



"Não sei por que razão acham que ele é um espião russo", disse.





O PST, que afirma ter trabalhado em conjunto com os serviços de Inteligência de outros países aliados, pede a expulsão do alegado espião e, até lá, o suspeito fica em prisão preventiva por quatro semanas.





À comunicação social, a embaixada russa na Noruega disse não saber de quem se trata nem porque está no país. Mas os serviços de segurança noruegueses garantem que os espiões russos recorrem frequentemente a identidades falsas de países da América do Sul, por muitos destes não terem registos centrais de população.



“Sabemos que a Rússia já usou identidades sul-americanas e, neste caso, acreditamos que tenham usado uma identidade brasileira”, afirmou Moe à NRK.