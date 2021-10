Noruega. O suspeito do ataque com arco e flecha em avaliação psiquiátrica contínua

O homem identificado como o presumível autor do ataque que matou cinco pessoas com arco e flecha está a ser avaliado psicologicamente para se apurar o grau de responsabilidade do ataque.







Espen Andersen Bråthen foi "transferido para os serviços de saúde após uma avaliação da sua situação de saúde", declararam as autoridades policiais, sem entrarem em detalhes sobre a condição de saúde, de acordo com a Reuters.







Bråthen, de 37 anos, com nacionalidade dinamarquesa, foi apontado pela polícia como um muçulmano convertido, já sinalizado por suspeita de radicalização e associado a vários pequenos crimes e condenações por drogas.





Durante a investigação surgiram dúvidas sobre o estado mental do suspeito.



Doença mental



Um parente que não se quis identificar considerou pouco relevantes os relatos sobre a radicalização.







"Trata-se de uma pessoa com uma doença mental grave e que foi marginalizada desde a adolescência. Isso afetou seriamente a vida de quem está perto dele", disse o parente, citado no The Guardian. Espen Andersen Bråthen| Reuters

A NRK noticiou que Bråthen enfrentava diversas condenações anteriores por roubo e delitos de drogas, e no ano passado recebeu uma ordem de restrição de seis meses proibindo-o de se aproximar de dois familiares próximos depois de ameaçar matar um deles.

Hans Sverre Sjøvold, o chefe dos serviços de investigação, revelou que o suspeito está a cooperar com as autoridades. Sjøvold acrescentou que a polícia disse que o suspeito confessou ter sido o autor dos homicídios.



"Bråthen tem entrado e saído do sistema de saúde já há algum tempo ... Temos que escrutinar essa história e isso demora tempo. É importante que a investigação esclareça tudo", sublinhou Sjøvold.

Bråthen será submetido a uma avaliação psiquiátrica completa, disse o seu advogado Fredrik Neumann na quinta-feira.

A avaliação psiquiátrica começou ontem e pode durar vários meses.



As autoridades de segurança norueguesa PST declararam que o ataque "atualmente aparenta ter sido um ato de terror", mas salientaram que só com uma investigação completa é que se pode determinar os motivos de Bråthen. Supermercado onde começou o ataque | Terje Bendiksby - Reuters



Face ao anúncio da transferência de Bråthen da prisão para uma unidade hospitalar psiquiátrica, a procuradora Ann Iren Svane Mathiassen afirmou: "Com base na avaliação do seu estado de saúde, esta foi a melhor solução".

Mathiassen acrescentou que não há razão para acreditar que o ataque tenha sido planeado com antecedência e não há indícios de que "uma determinada situação no supermercado tenha sido responsável pelo desencadeamento do ataque". O ataque

Quatro mulheres e um homem com idades compreendidas entre 50 e 70 anos morreram e três outras pessoas foram feridas no ataque da semana passada, na cidade norueguesa de Kongsberg.



A agressão durou 35 minutos e começou num supermercado e continuou na via pública, até a policia deter o suspeito, armado com arco e flechas de competição e outras armas.

Na memória, está o ataque de 2011 quando Anders Behring Breivik, elemento da extrema direita, matou 77 pessoas, a maioria adolescentes, num acampamento na ilha de Utøya. Na memória, está o ataque de 2011 quando Anders Behring Breivik, elemento da extrema direita, matou 77 pessoas, a maioria adolescentes, num acampamento na ilha de Utøya.

Descreveu Bråthen, à emissora pública norueguesa NRK, como "l" e acrescentou que a