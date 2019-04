Notre-Dame. Estrutura salva após várias horas de combate ao incêndio

RTP16 Abr, 2019, 11:51 / atualizado em 16 Abr, 2019, 11:54 | Mundo

Em conferência de imprensa, Gabriel Plus, porta-voz dos bombeiros de Paris, declarou o fogo extinto após 15 horas de luta de 400 bombeiros contra as chamas, durante a tarde e madrugada. O trabalho ainda não está concluído. Durante o dia de hoje vão continuar no terreno centenas de bombeiros.



Atualmente os serviços de emergência estão "a examinar o movimento das estruturas e a extinguir os focos residuais". O incêndio, num dos monumentos mais visitados de sempre, atingiu a torre mais alta da catedral mas a estrutura e as outras duas torres estão a salvo, garantiu o bombeiro.





#intervention Retour en images sur le feu à #NotreDame de Paris qui a mobilisé près de 400 pompiers. pic.twitter.com/O9ELwENcoY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 de abril de 2019

Com o fogo extinto, a “atenção vira-se para o edifício”, declarou Laurent Nunez. Segundo as primeiras informações dos bombeiros, o incêndio destruiu dois terços da catedral.





Laurent Nunez, Secretário de Estado do Interior francês, afirmou que a principal preocupação das forças de combate às chamas durante a noite foi evitar o “reaparecimento do fogo”. No entanto, “houve dois reacendimentos nas torres”.A Procuradoria de Paris afirmou que os investigadores apontam como causa provável do incêndio um acidente “potencialmente” associado às obras de reabilitação que estavam a decorrer no edifício.A mesma fonte garantiu que o património artístico foi salvaguardado e que as várias obras de arte e estátuas icónicas vão ser retiradas com a ajuda de especialistas. Sabe-se que o espólio, a Coroa de Espinhos e a túnica de São Luís foram recuperados.A tragédia da catedral do século XII gerou mensagens de apoio e de solidariedade de vários Chefes de Estado e de Governo. O Vaticano expressou "choque e tristeza" pelo incêndio que devastou a catedral que é "um símbolo do cristianismo na França e no mundo".