Nottingham. Luso-guineense acusado de atentado vai continuar detido

O magistrado britânico considera que devido à gravidade dos factos será necessário mais tempo para ouvir tanto a acusação como a defesa. Valdo Mendes, antigo estudante da Universidade de Nottingham, apresentou-se em tribunal acompanhado de três polícias.O homem de 31 anos está acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de dois estudantes e um auxiliar escolar na manhã de terça-feira. O luso-guineense também está acusado de tentativa de homicídio de mais três pessoas, depois de tentar atropela-las na Rua Milton.Em tribunal, Valdo Mendes apenas disse o seu nome e data de nascimento. Valdo Mendes também foi acusado de atacar um polícia na cidade de Nottingham, em setembro de 2021, de acordo com oDuas das vítimas de Valdo Mendes tinham 19 anos e a terceira tinha 65. Apesar de ser um antigo estudante da Universidade de Nottingham, as autoridades locais acreditam que não existe relação com o ataque que acabou por vitimar três pessoas