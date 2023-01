Nova chefe da ONU em Timor-Leste quer mudar mentalidades

"O papel mais importante que vou fazer aqui vai ser com a própria ONU. A ONU precisa de uma mudança de mentalidades sobre a forma como opera", disse Funmi Balogun em entrevista à Lusa.

"O papel da ONU está alinhado com o processo de reforma da ONU, que começou em 2019, globalmente, para ver exatamente o que os países e as pessoas precisam e como é que as Nações Unidas podem verdadeiramente contribuir", referiu.

Em Timor-Leste há cerca de um mês, e reconhecendo que ainda está no processo de aprendizagem sobre a situação local, Funmi Balogun aponta a necessidade de maior coordenação entre as próprias agências da ONU e a forma como atuam com o Governo.

"Aqui em Timor-Leste, o que vejo, apesar do meu curto tempo aqui, tem a ver com coerência em governação, política e sistemas. Olhar para a 'big picture' e ver como a ONU pode ajudar a identificar quais são os passos mais críticos e estratégicos que podem ser integrados, de forma sistemática", explicou.

"Que políticas, que passos, como estão a ser implementadas, se os vários setores envolvidos estão alinhados e se falam entre si. O papel da ONU é poder identificar essas questões críticas, reunindo especialistas", frisou.

Mais do que trazer recursos financeiros, vincou, a ONU pode contribuir com "experiência, lições aprendidas, que se deve somar à experiência existente no país, procurando assim ajudar o governo"

E entre os objetivos prioritários, alinhados com os do governo, destaca "nutrição, sistemas alimentares, educação, reforma do setor público", setores onde deve ser feita "uma análise adequada e implementados passos simples e estratégicos com metas alcançáveis que definam recursos necessários para as alcançar".

Funmi Balogun conta mais de 30 anos de experiência a trabalhar e a liderar projetos humanitários, de paz e desenvolvimento na ONU e em organizações não-governamentais (ONG) internacionais.