Nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste pede audiência ao PR

A carta, assinada pelos presidentes dos seis partidos que compõem a coligação, foi entregue na Presidência da República por volta das 17:00 (08:00 de quinta-feira em Lisboa).

Fontes da coligação explicaram à Lusa que o documento "não faz referência a qualquer primeiro-ministro", dando apenas a conhecer ao chefe de Estado a existência da nova coligação.

"É uma carta a pedir uma audiência com o Presidente da República que está assinada pelos presidentes dos partidos. Ficamos a aguardar que o Presidente marque o encontro", referiram.

Fonte da Presidência da República confirmou à Lusa a receção da carta.

A nova coligação, liderada pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, integra 34 dos 65 deputados do parlamento nacional e foi construída na sequência da crise provocada pelo chumbo do Orçamento Geral do Estado timorense para 2020.