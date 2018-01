Nova embaixadora dos EUA em Díli quer aprofundar laços bilaterais

Lusa19 Jan, 2018, 08:07 | Mundo

"Sinto-me honrada em representar os Estados Unidos em Timor-Leste e como embaixadora trabalharei para aprofundar os laços entre os dois países", referiu a diplomata, num vídeo divulgado pela embaixada nas redes sociais e na sua página na internet.

Fitzpatrick saudou o "muito em comum" entre os dois países, nomeadamente, o "compromisso com a democracia, direitos humanos e desenvolvimento económico".

A nova embaixadora acrescentou que "vários produtos timorenses já chegam aos Estados Unidos", como café, baunilha e cravinho.

Os Estados Unidos "valorizam também Timor-Leste como amigo e parceiro no Sudeste Asiático", disse, afirmando que quer visitar o país, "de Tutuala a Oecusse", e conhecer mais sobre a cultura, a história e o café timorenses.

Antes de Timor-Leste, a diplomata ocupou o cargo de vice-secretária adjunta principal no gabinete de inteligência e pesquisa do Departamento de Estado norte-americano.

Anteriormente, Fitzpatrick tinha sido chefe de gabinete do subsecretário de Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, e vice-secretária adjunta do gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, com destaque para as áreas de direitos humanos, democracia e liberdade internacional religiosa no Médio Oriente, América Latina e Ásia Oriental.