Nova embaixadora dos EUA junto da ONU tomou posse hoje

Lusa12 Set, 2019, 16:41 | Mundo

Kelly Craft, 57 anos, foi embaixadora dos Estados Unidos no Canadá e foi recomendada para o seu novo cargo pelo líder da maioria Republicana no Senado, Mitch McConnell.

A nova embaixadora recusou-se a falar aos jornalistas após a sua audiência inaugural com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e os analistas consideram que Kelly deverá manter um perfil bem mais discreto do que a sua antecessora, Nikki Haley.

Durante o seu tempo como embaixadora no Canadá, Kelly Craft envolveu-se no processo de adoção de um novo acordo de comércio da América do Norte (EUA, Canadá e México), tendo sido elogiada pelo Presidente Donald Trump pela sua eficácia negocial.

Numa audiência no Senado, em junho, Kelly Craft prometeu não ser um obstáculo à diplomacia climática, apesar de estar casada com Joe Craft, conhecido industrial dono de várias empresas de carvão, comprometendo-se a manter-se afastada de todos os assuntos que envolvam esse mineral.

Os Estados Unidos são o maior contribuinte financeiro das Nações Unidas, pagando 25% do total das operações de paz e 22% de seus custos operacionais.