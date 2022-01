Nova erupção sentida em vulcão submarino em Tonga

Segundo este centro de monitorização a mais recente erupção do vulcão foi registada às 22h10 (hora de Lisboa).



A informação é corroborada pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, que revelou ter registado "grandes ondas" na região, presumivelmente relacionadas com a atividade do vulcão no Pacífico sul.



O vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha entrou em erupção na sexta-feira, provocando um tsunami que afetou o Pacífico, do Japão ao Peru e aos Estados Unidos da América.



"O tsunami teve um enorme impacto no litoral norte de Nuku'alofa", a capital de Tonga, mas não há registo de vítimas no arquipélago, afirmou no domingo a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.



À BBC, a Federação Internacional de Cruz Vermelha e Crescente Vermelho calcula que pelo menos 80.000 pessoas tenham sido afetadas no arquipélago.



A atmosfera na região está coberta de cinza vulcânica, foram registados cortes de energia e falhas nas comunicações, pelo que a Nova Zelândia anunciou o envio de uma avião para avaliar os estragos.



O impacto da erupção e do tsunami fizeram-se sentir a nível global, com diferentes escalas de intensidade.



De acordo com a agência France-Presse, no Peru, duas mulheres morreram numa praia, por causa de "ondas anormais" provocadas pelo vulcão, a mais de 10.000 quilómetros.



No domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelou que o tsunami provocou em Portugal alterações no nível do mar nos Açores, na Madeira e na zona de Peniche.