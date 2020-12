Nova estirpe do coronavírus espalha-se pela Europa

Mais de 6 milhões de britânicos estão agora abrangidos pelas medidas restritivas do nível de alerta mais elevado de pandemia por causa da nova variante do coronavírus. Vários países europeus já começaram a detetar a nova estirpe identificada no Reino Unido. É o caso de Espanha.

Em praticamente todas as situações, são cidadãos que viajaram do território britânico.