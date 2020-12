Nova Estirpe. Mutações do vírus Sars-Cov-2 podem ter implicação nos testes PCR ou na resposta imunológica

As mutações que o vírus do Sars-Cov-2 já teve podem ter implicações várias, até na deteção das infeções nos testes PCR ou na resposta imunológica de doentes que já tiveram Covid-19. O Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia alerta que as mudanças no vírus podem significar um aumento de reinfeções.