"Nova etapa de terror". Ucrânia alerta para ataques russos com armas químicas em Mariupol

Numa declaração televisiva, Volodymyr Zelensky referia na segunda-feira que Moscovo está “a preparar uma nova etapa deste terror”, numa referência à invasão russa da Ucrânia, iniciada há quase dois meses.





O presidente ucraniano indicou também que um porta-voz russo declarou que podiam ser utilizadas armas químicas contra Mariupol.





Zelensky lembrou que "a utilização de armas químicas pelo exército russo já foi discutida com os líderes mundiais" e considerou que "este momento significa que é necessário reagir à agressão russa de forma muito mais forte e rápida".







Há entretanto indicações no terreno que parecem indicar que a nova fronteira da guerra – a das armas químicas - já terá sido ultrapassada. O fundador do regimento Azov, Andrei Biletsky, acusou as tropas russas de terem usado substâncias químicas num ataque em Mariupol.







Biletsky alega que a Rússia utilizou um drone para largar uma substância tóxica de origem desconhecida. O alegado ataque ocorreu junto à fábrica Azovstal, em Mariupol, e fez pelo menos três feridos, que ficaram com problemas respiratórios e neurológicos.







No mesmo sentido, a deputada ucraniana Ivanna Klympush indicou no Twiter que a Rússia utilizou uma “substância desconhecida” em Mariupol. Várias pessoas “sofreram de problemas respiratórios”.







1/2 #RU 1,5hr ago used unknown substance in #Mariupol. Victims experience respiratory failure,

vestib.-atactic syndrome.Most likely chem.weapons!This is red line beyond which 🌎 must destroy economy of despotism.We demand full embargo on all fuels from #RU &heavy weapons 2UA now! — Ivanna Klympush (@IKlympush) April 11, 2022

“Provavelmente eram armas químicas!”, afirmou. “Esta é uma linha vermelha para além da qual o mundo deve destruir a economia do despotismo”, acrescenta a responsável.

“Fazer com que as toupeiras saiam dos seus buracos”





Na segunda-feira o representaste do exército separatista em Donetsk, Eduard Basurin, tinha afirmado que as tropas que cercam a cidade de Mariupol há sete semanas poderiam recorrer a “armas químicas”.





Em declarações transmitidas pela televisão estatal russa, o separatista indicou mesmo que essa poderia ser a solução para “fazer com que as toupeiras saiam dos seus buracos”, numa referência aos soldados ucranianos entrincheirados que defendem a cidade.







Horas depois, o mesmo responsável assegurou, em declarações à agência Ifax, que as forças separatistas não usaram armas químicas na ofensiva a Mariupol.







Uma das primeiras respostas internacionais foi a do Reino Unido, com a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, a indicar que as alegações de uso de armas químicas estão a ser verificadas.





“As informações indicam que as forças russas podem ter utilizado agentes químicos num ataque contra a população de Mariupol. Estamos a trabalhar com urgência com os nossos parceiros para verificarmos as informações”, disse a MNE britânica.





Truss sublinhou ainda que o uso de tais armas “constituiria uma escalada brutal neste conflito” e prometeu “exigir respostas ao presidente Putin e ao seu regime”.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

Em Washington, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse na segunda-feira que os Estados Unidos estão a monitorizar a situação, mas que não há ainda condições para confirmar o uso de armas químicas em Mariupol.





John Kirby destaca que a preocupação com o uso de armas químicas por parte da Rússia é ainda mais exacerbada pela nova liderança nesta guerra: na segunda-feira, o presidente russo anunciou que o comando da guerra na Ucrânia ficaria a partir de agora entregue ao general Aleksandr Dvornikov, um militar envolvido em vários crimes de guerra na Síria

“Ontem Alepo, hoje Mariupol”





Perante a evolução do conflito na Ucrânia, com a Rússia a recorrer a táticas e figuras que protagonizaram guerras do passado, a organização não-governamental Defesa Civil da Síria, mais conhecida por Capacetes Brancos, procura ajudar o país agora sob ataque russo, mencionando o “vínculo especial” entre os dois países perante “o mesmo assassino, o regime russo”.





“Ontem Alepo, hoje Mariupol”, refere Raed al-Saleh, chefe dos Capacetes Brancos.

Olga Lautman, coordenadora da iniciativa Rede Síria-Ucrânia, indica à agência France Presse como funciona este apoio direto dos profissionais de saúde sírios na Ucrânia: “Cooperamos com especialistas sírios especializados em crimes de guerra e ataques químicos”.





Nesse sentido, há médicos sírios a dar formação online a médicos e enfermeiros ucranianos sobre como tratar os feridos, especificamente sobre o que fazer em caso de ataques químicos. “Eles querem tirar vantagem da nossa experiência”, refere o responsável da Academia de Ciências de Saúde, Abdallah Abdelaziz Alhaji. Do lado sírio, procura-se chamar à atenção do mundo para uma guerra esquecida.







Mas se escapar impune, então será uma questão de tempo até ao próximo crime” , afirma Raed al-Saleh, chefe dos Capacetes Brancos.