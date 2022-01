Nova investigação ao governo de Boris Johnson por suspeitas de islamofobia

Nusrat Ghani admite que, pouco depois de ter saído do governo de Boris Johnson, um colega de bancada e deputado responsável por garantir a disciplina de voto entre os conservadores a avisou que, questionando até a sua lealdade para com o Reino Unido.

Em entrevista ao Sunday Times, esta parlamentar diz que pediu esclarecimentos a Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico terá dito que nada podia fazer.





Nesta manhã de segunda-feira, os assessores em Downing Street dizem que o chefe do governo pediu uma investigação a esta acusação de islamofobia. “O primeiro-ministro pediu ao seu gabinete que conduzisse um inquérito sobre as alegações da deputada Nusrat Ghani”, lê-se num comunicado do governo britânico.



Segundo o executivo, em 2020, “quando estas acusações foram feitas pela primeira vez, o primeiro-ministro recomendou [a Ghani] que fizesse uma queixa formal à CCHQ [sede de campanha do Partido Conservador]. Mas ela não aceitou essa oferta”.





“Agora, o primeiro-ministro pediu aos seus funcionários que esclarecessem os factos. Tal como foi dito na altura, ele leva muito a sério estas acusações”, acrescenta o comunicado.







Ao Sunday Times, a deputada tinha já explicado a razão pela qual não aceitou fazer queixa à sede do Partido Conservador. “[Boris Johnson] escreveu-me a dizer que não podia envolver-se no assunto e sugeriu que eu seguisse o procedimento interno de queixas do Partido Conservador. Como já referi, isto claramente não era apropriado para algo que dizia respeito ao próprio governo”, disse.











My response to No10 announcement pic.twitter.com/Y3NOqQAk5G — Nus Ghani MP (@Nus_Ghani) January 24, 2022

“Tal como eu disse ao primeiro-ministro na última noite, tudo o que quero é que isto seja levado a sério e que ele realize uma investigação. A sua decisão de o fazer agora é muito bem-vinda”, escreveu. No Twitter, Nusrat Ghani respondeu às declarações do governo dizendo que a investigação “tem de incluir tudo o que foi dito em Downing Street e pelos deputados”.“Tal como eu disse ao primeiro-ministro na última noite, tudo o que quero é que isto seja levado a sério e que ele realize uma investigação. A sua decisão de o fazer agora é muito bem-vinda”, escreveu.





Segundo Ghani, ouvir isto “foi como levar um murro no estômago”. Em declarações ao Sunday Times, a ex-ministra disse ter-se sentido humilhada e impotente.







O líder dos conservadores no Parlamento, Mark Spencer, identificou-se como o alvo destas acusações. “As acusações são completamente falsas e considero-as difamatórias. Nunca usei essas palavras”, escreveu no Twitter.







Os atuais ministros Nadhim Zahawi e Sajid Javid já vieram a público demonstrar o seu apoio a Ghani. Para Zahawi, ministro da Educação, “este assunto é muito sério”, pelo que a investigação deve ocorrer rapidamente.





“É necessário muita coragem para alguém denunciar que a sua religião foi um obstáculo no seu emprego. Isso nunca deveria acontecer”, lamentou.



Este novo processo de averiguações acontece numa semana decisiva. Durante os próximos dias vai conhecer-se o relatório de investigação às festas que terão ocorrido no gabinete do primeiro-ministro durante confinamentos devido à pandemia de covid-19.