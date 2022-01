Nova investigação ao governo de Boris Johnson

Nusrat Ghani admite que pouco depois de ter saído do governo de Boris Johnson, um colega de bancada e deputado responsável por garantir a disciplina de voto entre os conservadores a avisou que ela tinha saído do governo porque outros ministros se sentiam incomodados por ela ser muçulmana, questionando até a sua lealdade para com o Reino Unido.



Em entrevista ao Sunday Times, esta parlamentar diz que pediu esclarecimentos a Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico terá dito que nada podia fazer. Nesta manhã de segunda-feira, os assessores em Downing Street dizem que o chefe do governo pediu uma investigação a esta acusação de islamofobia.



Mais um processo de averiguações numa semana decisiva. Durante os próximos dias vai conhecer-se o relatório de investigação às festas que terão ocorrido no gabinete do primeiro-ministro.