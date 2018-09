Nova Iorque: Atriz Cynthia Nixon derrotada pelo governador

RTP14 Set, 2018, 17:10 | Mundo

A candidata esperava conseguir juntar-se à onda de progressistas insurgentes que conseguiram conquistar a candidatura nas recentes campanhas eleitorais do Partido Democrata, mas acabou por ser derrotada facilmente com 35 por cento dos votos contra 65 por cento dos votos do atual governador, Andrew Cuomo.



Apesar da derrota, Cynthia Nixon deixou uma mensagem aos seus apoiantes num café em Brooklyn: “A corrida à nomeação democrata pode ter acabado, mas a luta pela alma do Partido Democrata apenas começou!”. A candidata congratula-se pelo número de votos conseguidos contra “um dos mais poderosos governadores dos Estados Unidos” e sublinha ainda que “começamos [a campanha] com nada e merecemos cada voto”.



Esta foi a primeira aventura da atriz na política. Apesar da derrota, Cynthia Nixon disse ao Independent que irá continuar a ser “uma das vozes mais proeminentes em Nova Iorque” na luta contra a discriminação racial, a legalização da marijuana e os direitos da comunidade LGBT. Quanto questionada sobre se iria abandonar a vida política em caso de derrota, a atriz respondeu de forma categórica: “Não vou a lado nenhum”.



Andrew M. Cuomo, atual governador de Nova Iorque desde 2011, enfrentará o republicano Marc Molinaro e a independente Stephanie Miner nas eleições de novembro. Em caso de vitória, Cuomo dará início ao terceiro mandato como governador da cidade.