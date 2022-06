Nova Iorque. Mulher foi salva de sequestrador após pedir ajuda numa aplicação de entrega de comida

A New York restaurant worker spotted something sinister on a delivery app food order and notified the owner who called the police.



When police arrived at the address they discovered a man allegedly holding a female against her will.https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/o0JZ7QPxF4 — Sky News (@SkyNews) June 23, 2022

Foi num dia normal de trabalho que um estafeta que entregava comida em Nova Iorque recebeu esse pedido com instruções diferentes do comum. Para além do pedido de comida para uma morada específica, o "recibo" de entrega trazia um aviso que acabou por chamar a atenção do empregado.Nesse aviso podia ler-se: “Por favor, chamem a polícia, ele vai chamar-me quando o pedido for entregue. Por favor, não tornem a situação óbvia”.Depois de lido o aviso, o empregado falou com o responsável do restaurante no Bronx. De imediato, a polícia foi notificada do pedido incomum e dirigiu-se à morada, onde descobriu uma mulher presa contra a sua vontade por um homem que estava a abusar sexualmente dela. O homem foi imediatamente detido.Os empregados do restaurante, em declarações à Sky News, congratularam-se por terem lido todo o pedido. Alice Bernejo, dona do restaurante, explicou: Eles [empregados] sabem. Eles confirmam tudo antes de ir para a mochila e felizmente foi isso o que acabou por salvar a rapariga”.“Só quero dizer a todas as pessoas que, se se encontrarem nesta situação, isto é uma coisa que podem fazer e que pode acabar por salvá-las”.