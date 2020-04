Nova Iorque regista 777 mortes em 24 horas

Nova Iorque, Estados Unidos, 10 abr (Lusa) - O estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, registou, nas últimas 24 horas, 777 mortes de pessoas infetadas pela covid-19, menos 22 do que no dia anterior, de acordo com o governador, Andrew Cuomo.