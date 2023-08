Nova legislatura espanhola arranca esta quinta-feira marcada pela incógnita de governo

Espanha saiu das eleições legislativas sem maiorias absolutas à esquerda ou à direita e, após semanas de negociações, o cenário que parece ter neste momento mais possibilidades é o de um governo de esquerda, liderado pelos socialistas (PSOE).Os socialistas de Pedro Sánchez precisam, porém, do apoio parlamentar de partidos nacionalistas e independentistas, entre eles, o Juntos pela Catalunha (JxCat), do ex-presidente do governo regional Carles Puigdemont, que vive desde 2017 na Bélgica para fugir à justiça espanhola depois da declaração unilateral de independência da região naquele ano.A eleição de hoje da Mesa do Congresso dos Deputados servirá de ensaio à possibilidade de formação de um novo governo de esquerda porque os socialistas só conseguirão ficar com a presidência do parlamento, como pretendem, se a candidata que apresentaram tiver o apoio das forças nacionalistas e independentistas com quem estão a negociar a investidura do executivo.Puigdemont disse que só dará os votos aos socialistas perante “factos comprováveis”, tanto em “acordos para a Mesa (do Congresso) como em acordos de maior importância, como o da investidura” do executivo, e afirmou que o apoio do JxCat vai depender de um pacto sobre o "conflito" catalão.









c/Lusa