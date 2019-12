Nova legislatura tem hoje início em Espanha

Pela quarta vez em quatro anos, desde o fim do bipartidarismo, os senadores e deputados tomam assento nas duas câmaras, no Senado e no Congresso.



Espanha não consegue uma solução governativa estável desde as eleições de dezembro de 2015 e, neste momento, mantém-se a incógnita quanto ao novo Governo.



Pedro Sánchez, que anunciou um acordo com o Unidas Podemos para um Governo de coligação, ainda não conseguiu os apoios necessários para ser investido Presidente.