Nova lei da imigração avança nos Estados Unidos

Após uma intensa batalha jurídica, que dura desde janeiro, esta terceira versão do texto proíbe, de forma permanente, a entrada nos Estados Unidos de cidadãos do Iémen, Síria, Líbia, Irão, Somália, Coreia do Norte e Chad e suspende a autorização de entrada aos responsáveis governamentais da Venezuela.



A jornalista Susana Lemos enumera os detalhes do que está em causa.



Trump e a sua administração têm justificado os diplomas pela luta contra o terrorismo.



Antes de chegar a esta decisão, vários juízes estaduais tinham rejeitado a aplicação da lei, que causou numerosos protestos em todo o território dos Estados Unidos.