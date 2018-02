Nova lei na Holanda torna todas as pessoas em doadores de órgãos

Inês Geraldo - RTP15 Fev, 2018, 18:26 | Mundo

A lei foi aprovada por uma margem mínima de votos (38 a favor, 36 contra) e ainda espera por aprovação do Rei holandês. Pia Dijkstra, membro da Casa dos Representantes na Holanda, explicou que a medida pretende combater a falta de doadores de órgãos na Holanda.



Todas as pessoas com mais de 18 anos na Holanda que não estão registados como doadores de órgãos receberão uma carta a questionar se se querem tornar doadores. A falta de resposta ao documento (num prazo de seis semanas) fará com que a pessoa se torne doadora de órgãos por defeito.



De acordo com a nova lei, qualquer pessoa poderá mudar a sua condição quando quiser.



Existem mais de mil pessoas que estão à espera de transplantes na Holanda e a medida também quer colocar menor pressão a famílias que tenham acabado de perder um membro.



“Quando o registo de doação não está disponível, membros enlutados têm de decidir se há doação de órgãos ou não. É muito difícil para eles. Estão emocionalmente abalados pela morte do seu familiar”, explicou a diretora da Fundação de Transplantes holandesa.

Lei similar na Bélgica e em Espanha

Noutros países, como a Espanha e a Bélgica, a lei também é aplicada mas com consentimento presumido. Isto quer dizer que aquando da morte de uma pessoa há a assunção de que essa pessoa ia dar permissão para doar os seus órgãos, caso tivesse sido consultada para tal.



Nos Estados Unidos, os doadores têm de dar um consentimento explícito para a doação acontecer, sendo que no ano passado mais de dez mil pessoas se tornaram doadores.



A Rede Unida para a Doação de Órgãos, nos Estados Unidos, revelou que mais de 90 por cento dos cidadãos norte-americanos são a favor da doação de órgãos e que perto de 50 por cento são, de facto, doadores.



Nos Estados Unidos existem perto de 115 mil pessoas que esperam por transplantes, sendo que mais de 80 por cento precisam de um rim. Doze por cento esperam por um fígado e três por cento por um transplante de coração.